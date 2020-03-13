23 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
(2006) | Фото: www.isurgut.ru

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями российской марки нефти Urals, предлагая им большие объемы собственного сырья по меньшей стоимости, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, Saudi Aramco планирует поставить на европейский рынок 1,5 млн баррелей нефти в сутки сверх обычных объемов. Кроме того, Саудовская Аравия ведет переговоры с США о поставках порядка 12 млн баррелей, пишет агентство. Для этих целей саудовская национальная судовая компания уже зафрахтовала 19 супертанкеров, сообщает ТАСС.

Напомним, Forbes пишет, что Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне.

По данным издания, президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными управленцами, способными принимать сложные решения по нефтяным вопросам, чего нельзя сказать про саудовское руководство.

Кроме того, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка. На руку Москве играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу, так как акции этой компании приобрел каждый пятый подданный Саудовской Аравии. После срыва сделки ОПЕК+ бумаги стали падать в цене, и тенденция продолжается, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, министерство энергетики России считает, что во второй половине текущего года цены на нефть достигнут $40–45.

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Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

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Теги: Саудовская Аравия, нефть



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