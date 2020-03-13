Совместные махинации с Вишневским могут стать «пропуском» в ЗакС для помощника депутата Кобринского

Региональный совет партии «Яблоко» 10 марта выдвинул на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Александра Кобринского, помощника депутата Бориса Вишневского. Довыборы состоятся 7 июня, они назначены в связи с преждевременной смертью депутата Павла Зеленкова. Он избирался по 21-му участку в Купчино.

Всего было шестеро претендентов. Выбор Кобринского кажется весьма странным решением, поскольку его репутация, мягко говоря, сомнительна. За несколько месяцев он умудрился оказаться в центре целого ряда скандалов – от сексуальных до коррупционных.

Рейдер «Литейного»

В декабре 2019 года комиссия Заксобрания по этике поставила вопрос о лишении Кобринского статуса помощника депутата.

Однако Вишневский принес в жертву другую «пешку» – также своего помощника Арсения Афиногенова, мундепа МО «Литейный».

Осенью прошлого года Афиногенов и ещё десять депутатов-«яблочников» попытались «приватизировать» власть в «Литейном», точнее, осуществить ее захват. Руководил «операцией», освещал ее в СМИ, оказывая таким образом информационную поддержку «оккупантам», уже знакомый нам Кобринский. Заслон на пути реализации их планов удалось поставить лишь суду, аннулировавшему все плоды усилий Афиногенова и «яблочной» компании в муниципальном совете.

Тогда-то комиссия ЗакСа и приняла решение лишить скандального мундепа должности помощника Вишневского. Однако проверка по вроде бы совершенно ясному делу заняла целых две недели, поскольку решалась и судьба Кобринского, который за годы своего депутатства погряз в самых разных скандалах.

Коррупция, харассмент и другие «яблочные» извращения

В 2013 году хакерская группа «Сетевые хомячки» проникла в электронную почту Кобринского. Выяснилось множество пикантных подробностей о его «личной жизни». От посещения женских форумов, где он, не имея специального образования, раздавал советы на тему гинекологии, до позирования в женской одежде. Соответствующие фото также были обнаружены в ящике.

Комиссия ЗакСа по этике обратилась и к проблеме «градозащитного терроризма». Депутатство Кобринского в Заксобрании от партии «Яблоко» приходится на 2011-2016 годы. Как раз в это время в городском парламенте разразился один из самых резонансных коррупционных скандалов.

В апреле 2016 года арестовали депутата-«яблочника» Вячеслава Нотяга, тянувшего взятки со строительных компаний. А на тех, кто отказывался заплатить «дань», грозился натравить «градозащитников». Компания «Воин-В» стала одной из жертв этой схемы. Ее руководитель Олег Глущенко рассказывал о том, что орудовал парламентарий не один.

В качестве подельников выступали депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Оба они осваивали в то время «градозащитную» тему. Кобринский также был вовлечен во все «процессы». Затем последний потерял место в Заксобрании, но при этом его назначили помощником Вишневского.

И вот еще интересная деталь – и Вишневский, и Кобринский преподавали в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Но не только преподавали. Борис Лазаревич, пользуясь служебным положением, домогался молоденьких первокурсниц. В конце 2019 года, когда одна из жертв решилась на откровенные разоблачения в СМИ, вокруг Вишневского разразился скандал, стоивший ему профессорской ставки в РГПУ.

Его соратник Кобринский тоже оказался «не промах». Одна из женщин также жаловалась на помощника парламентария. По ее словам, история началась со знакомства с Кобринским в соцсетях. Жертва была сперва заинтригована общением с «политиком». Однако тот быстро перевел разговор на интимные темы.

Метод воздействия

И вот теперь Вишневский вступился за давнего «партнера» перед комиссией ЗакСа. Совершенно очевидно, почему он «сдал» Афиногенова, но в Кобринского вцепился мертвой хваткой. Ведь последний за годы сотрудничества с Вишневским накопил «мегабайты» негативной информации о «патроне». И наверняка пригрозил переправить этот компромат в СМИ.

Похоже, решение регионального совета партии «Яблоко» – результат банального шантажа.