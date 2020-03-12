"Свое будущее я вижу в роли депутата". Глава района в Зауралье заявил о досрочном прекращении своих полномочий

Глава Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян заявил, что хочет досрочно сложить полномочия главы, при этом он попробует стать депутатом районной думы. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Хачатурян отметил, что попробует избраться на пост депутата Половинской районной думы и считает, что на этом посту сделает намного больше полезных дел для муниципалитета.

"Да, не все получалось, не все удалось решить в силу как объективных, так и субъективных причин. Но совершенно точно - каждый год мы реализовывали на территории нашего района программы и дела, благодаря которым жизнь в населенных пунктах становилась более качественной. Искренне желая улучшить жизнь нашего с вами района, и отдав этому свою энергию, я понял, что больше, чем сделано на сегодняшний день, я, в силу многих причин, сделать пока не могу. А занимать должность просто ради статуса никогда не было для меня самоцелью", - написал Хачатурян.



Он отметил, что задача депутатов - быть активными, выступать с инициативой о корректировке или изменении каких-то законов, законодательных актов.

"Это сделать нелегко, но нужно стараться. У депутатов районного уровня не так много возможностей, но они есть, и мне бы хотелось вместе с другими народными избранниками сделать думу нового созыва активной и инициативной", - написал Хачатурян.