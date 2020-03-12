"Свое будущее я вижу в роли депутата". Глава района в Зауралье заявил о досрочном прекращении своих полномочий

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
Армэн Хачатурян (2020) | Фото: vk.com Армэн Хачатурян

"Свое будущее я вижу в роли депутата". Глава района в Зауралье заявил о досрочном прекращении своих полномочий

Глава Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян заявил, что хочет досрочно сложить полномочия главы, при этом он попробует стать депутатом районной думы. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Хачатурян отметил, что попробует избраться на пост депутата Половинской районной думы и считает, что на этом посту сделает намного больше полезных дел для муниципалитета.

"Да, не все получалось, не все удалось решить в силу как объективных, так и субъективных причин. Но совершенно точно - каждый год мы реализовывали на территории нашего района программы и дела, благодаря которым жизнь в населенных пунктах становилась более качественной. Искренне желая улучшить жизнь нашего с вами района, и отдав этому свою энергию, я понял, что больше, чем сделано на сегодняшний день, я, в силу многих причин, сделать пока не могу. А занимать должность просто ради статуса никогда не было для меня самоцелью", - написал Хачатурян.

Он отметил, что задача депутатов - быть активными, выступать с инициативой о корректировке или изменении каких-то законов, законодательных актов.

"Это сделать нелегко, но нужно стараться. У депутатов районного уровня не так много возможностей, но они есть, и мне бы хотелось вместе с другими народными избранниками сделать думу нового созыва активной и инициативной", - написал Хачатурян.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Свое будущее я вижу в роли депутата". Глава района в Зауралье заявил о досрочном прекращении своих полномочий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Армэн Хачатурян, Половинский район, отставка, полномочия, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети