23 Сентября 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили шесть новых случаев заболеваемости коронавирусом - инфекцию нашли у четверых москвичей, у одного жителя Калининграда и жителя Адыгеи, который сейчас находится в одной из больниц Краснодара, пишет ТАСС.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. 31 из них - это граждане России, которые приехали из других стран, два гражданина Китая и один гражданин Италии.

Сейчас в Москве выявлено 19 случаев по состоянию на 12 марта.

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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Теги: Москва, Калининград, Краснодар, коронавирус, эпидемия, пандемия



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