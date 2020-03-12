Сотрудников школ и детсадов Воронежа проконсультировали, как правильно организовать работу по учету расхода воды

Учреждения образования города Воронежа прошли "ликбез" по учету и контролю за пользованием водными ресурсами, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимость совместных консультаций ресурсоснабжающей организации и школ была озвучена в ходе рабочей встречи, организованной в декабре прошлого года председателем Воронежской городской Думы Владимиром Ходыревым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы Воронежа. Стоит отметить, что, начиная с 2015 года ежегодно в различных соцучреждениях проводятся инспекции водных ресурсов, по результатам которых выявляют 30-40 нарушителей.

Нарушения бывают чаще всего связаны с правилами использования приборов учета воды: срыв пломб со счетчиков, нарушение сроков проверки и замены приборов учета, выявлялись и подключения объектов, минуя приборы учета. Штрафы за нарушения, которые приходится платить учреждениям, весьма чувствительны для их бюджета – от нескольких миллионов рублей. Школы и детсады города такие штрафные суммы зачастую могут одолеть с трудом.

Владимир Ходырев, вникнув в проблемы сотрудников учреждений, предложил специалистам водоканала провести совместное обследование учреждений образования, привести все в порядок совместно с руководителями и уже после этого проводить проверочные мероприятия. На совещании, в котором приняли участие заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая и руководитель управления образования Любовь Кулакова, генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко и коммерческий директор Сергей Снегирев, определили 400 объектов, требующих консультаций. В этом списке школы, учреждения допобразования, культуры, детсады, спортшколы.

И вот накануне «РВК-Воронеж» провел встречи с сотрудниками школ и других учреждений образования города Воронежа, на которых руководители и сотрудники школ и детских садов города получили от специалистов «РВК-Воронеж» конкретные рекомендации - как организовать работу так, чтобы не нарушить правила учета воды, каким образом учёт должны организовать юридические лица.

Начальник отдела по контролю промышленных потребителей «РВК-Воронеж» Евгений Хазов рассказал, что встречи прошли конструктивно и эффективно в формате вопрос- ответ. Основные темы, которые поднимали участники встреч, касались технических требований к приборам учёта, сроков поверки, на каком участке трубы устанавливать водомеры и обязательно ли опломбировывать пожарные гидранты.