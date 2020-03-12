22 Сентября 2020
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Экономика Воронежская область
счетчик (2019) | Фото: santeh.beregyteplo.ru

Сотрудников школ и детсадов Воронежа проконсультировали, как правильно организовать работу по учету расхода воды

Учреждения образования города Воронежа прошли "ликбез" по учету и контролю за пользованием водными ресурсами, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимость совместных консультаций ресурсоснабжающей организации и школ была озвучена в ходе рабочей встречи, организованной в декабре прошлого года председателем Воронежской городской Думы Владимиром Ходыревым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы Воронежа. Стоит отметить, что, начиная с  2015 года ежегодно в различных соцучреждениях проводятся инспекции водных ресурсов, по результатам которых выявляют 30-40 нарушителей. 

счетчики воды, трубы, жкх(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Нарушения бывают чаще всего связаны с правилами использования приборов учета воды: срыв пломб со счетчиков,  нарушение сроков проверки и замены приборов учета, выявлялись и подключения объектов, минуя приборы учета. Штрафы за нарушения, которые приходится платить учреждениям, весьма чувствительны для их бюджета – от нескольких миллионов рублей. Школы и детсады города такие штрафные суммы зачастую могут одолеть с трудом.

Владимир Ходырев, вникнув в проблемы сотрудников учреждений, предложил специалистам водоканала провести совместное обследование учреждений образования, привести все в порядок совместно с руководителями и  уже после этого проводить проверочные мероприятия. На совещании, в котором приняли участие заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая и руководитель управления образования Любовь Кулакова, генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко  и коммерческий директор Сергей Снегирев, определили 400 объектов, требующих консультаций. В этом списке школы, учреждения допобразования, культуры, детсады, спортшколы.

владимир ходырев, спикер, дума города воронежа(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

И вот накануне «РВК-Воронеж» провел встречи с сотрудниками школ и других учреждений образования города Воронежа, на которых руководители и сотрудники школ и детских садов города получили от специалистов «РВК-Воронеж» конкретные рекомендации  - как организовать работу так, чтобы не нарушить правила учета воды, каким образом учёт должны организовать юридические лица.

Начальник отдела по контролю промышленных потребителей «РВК-Воронеж» Евгений Хазов рассказал, что встречи прошли конструктивно и эффективно в формате вопрос- ответ. Основные темы, которые поднимали  участники встреч,  касались технических требований к приборам учёта, сроков поверки, на каком участке трубы устанавливать водомеры и обязательно ли опломбировывать пожарные гидранты.

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Сотрудников школ и детсадов Воронежа проконсультировали, как правильно организовать работу по учету расхода воды

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Теги: приборы учета воды, рвк-воронеж, владимир ходырев, школы, детские сады



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