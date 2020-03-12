В Зауралье дети будут учиться в уникальных инженерных классах, оборудованных по последнему слову техники

В гимназии №32 в Кургане открыли первый в регионе и пока единственный на всем Урале уникальный инженерный класс, оборудованный новейшим технологичным оборудованием. Таких классов до конца года в Зауралье появится еще семь - в Кургане в гимназии №47, лицее №12 и школе №9, а также в районах региона: Притобольном, Половинском, Лебяжьевском и Звериноголовском. На открытие класса приехали губернатор Курганской области Вадим Шумков и автор идеи создания таких классов - председатель совета директоров предприятия "Курганприбор" Сергей Муратов, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятие полностью закупило оборудование - в классах есть лабораторные комплексы по физике, интерактивные учебные пособия, комплекты по робототехнике, современные ноутбуки.

Сергей Муратов отметил, что создание подобных классов в таком количестве - это проект, которых нет не только на Урале, но и во всей России. Глава региона Вадим Шумков пояснил - проект важен тем, что в нем участвует не только государство.

"Впервые за последнее время в нашей любимой Курганской области происходят значимые процессы, когда предприятия говорят, что не просто есть проблемы, а вместе с нами их решают. Цепочка должна двигаться так: максимально ребята ориентированы на технические виды наук, начиная с 8 класса, потом подхватываем средним профессиональным и высшим образованием. После этого мы создаем несколько десятков новых заводов - это в планах на ближайшие пять лет. Это и индустриальные парки, и финансовые формы поддержки, о которых мы договорились с правительством РФ - это все будет работать в связке", - отметил губернатор.

Как сообщил Муратов, начинающие инженеры на заводах региона получают сегодня около 40 тыс. руб. Глава региона поддержал промышленника и отметил, что здесь предела совершенству нет и людям надо платить больше.

"Потому что люди уезжают из региона, как правило, по трем причинам: не находят себя, не очень комфортная внешняя среда и низкие доходы. И мы занимаемся внешней средой - у нас в планах за несколько лет привести в порядок территории, сделать их опрятными, комфортными для жителей. Мы создаем новые рабочие места и новые предприятия - я уже об этом говорил. Тут важна и тарифная политика. Мы почему работаем по снижению тарифов? Потому что деньги, которые платят предприятия по высоким тарифам, это невыплаченные зарплаты. 100 млн руб., например, он платит по тарифам, а мог бы 80 млн руб. платить, а 20 млн руб. отправлять на повышение зарплаты", - сказал Вадим Шумков.

По поводу зарплаты Сергей Муратов объяснил, что его предприятие сегодня платит только "белую" зарплату.

"И если мы сегодня говорим о средней заработной плате, то сегодня оклад составляет половину от общей выплаченной работнику суммы. И эти вещи очень часто путают, когда говорят, что на предприятиях низкая заработная плата. Есть еще тринадцатые зарплаты. Есть даже четырнадцатые. Не путайте! Оклад может быть 20 тыс. руб., а средняя заработная плата к получению составляет около 40 тыс. руб.", - отметил бизнесмен.

Вадим Шумков еще раз отметил важность участия бизнеса в подобных проектах.

"Сегодня многие предприниматели говорят: "Слушайте, ну давайте вот делать больше дорог. Давайте в больницах врачи будут получать большую зарплату. Да кто против то? Но тогда нужно платить зарплату полную, "белую", чтобы страховые отчисления шли в полном объеме. Важно, когда предприниматели понимают, что нужно работать "вдолгую" - не на полгода, не на год. Тут цепочка очень простая. Вот эта фраза над доской: "Страна живет, пока работают заводы" - совершенно правильная, но завод построить в чистом поле - это крайне мало. Были у нашей страны периоды, когда детей готовили со школьной скамьи к работе на промышленных предприятиях, поэтому сегодня мы воссоздаем эти же процессы", - сказал Шумков.

По его мнению, проще всего сидеть на месте и критиковать - вот, маленькие зарплаты, плохие города, плохая комфортная среда, мало рабочих мест достойных.

"Слушайте, ну сколько можно говорить, давайте просто делать. Восемь инженерных классов, восемь средних школ, IT-колледж, IT-институт, несколько сотен ребятишек получают базовое образования, которого нет сейчас в других регионах УрФО", - отметил губернатор.

Стоимость одного такого класса - около 3,6 млн руб. Проект по их открытию в Кургане и четырех районах завершится уже в 2020 году.