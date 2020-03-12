22 Сентября 2020
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Москва-река, Москва, гостиница Украина, правительство (2018) | Фото: nakanune.ru

Экоактивисты недовольны постановлением Собянина о застройке водоохранных зон

Столичные экоактивисты потребовали отменить постановление столичного градоначальника Сергея Собянина и подмосковного губернатора Андрея Воробьева о застройке водоохранных зон региона.

Как сообщает Infox, по мнению истцов региональные власти не имеют права решать, какие вышестоящие акты на их территории можно или нельзя применять. Действующий акт нельзя считать "не подлежащим применению", поскольку эта идея абсурдна и порождает правовую неопределённость. Эта неопределённость, в свою очередь, создаёт условия для коррупции, поскольку становится неясным правовой режим территорий.

Напомним, строительство в Подмосковье, из-за которого сокращаются водоохранные зоны, вызвало даже недовольство Максима Галкина. "Собираются застроить заливные луга, которые расположены между нашими деревнями. Это пойменные луга верховья Москвы-реки. Вот район питает рублёвский водозабор. Это 60% водопроводной воды Москвы. Как только эти замечательны три с половиной миллиона квадратных метров жилья, этот стотысячный город начнёт сбрасывать сточные воды, как бы он их не очищал, он в какой-то момент попадёт в аварийную ситуацию. И всё г**** (фекалии — прим. ред.) прекрасно польётся в Москву-реку", - заявлял тогда известный пародист.

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Экоактивисты недовольны постановлением Собянина о застройке водоохранных зон

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Теги: Москва, Подмосковье, Собянин



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