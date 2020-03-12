Инфляция в России за два месяца выросла до трети от годового прогноза

Инфляция в России с 3 по 10 марта выросла на 0,1%, это данные Росстата. Ведомство отмечает, что эта динамика сохраняется вторую неделю подряд. С начала года (то есть за два месяца) инфляция набрала уже 0,9%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 10 марта сложилась на уровне около 2,28% согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, отмечает ТАСС.

Напомним, Минфин в середине февраля (до пандемии коронавируса и обвала цен на нефть) прогнозировал годовую инфляцию в 2020 г. на уровне 3%. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекал этот прогноз в излишней оптимистичности еще тогда.