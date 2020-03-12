22 Сентября 2020
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Аэрофлот" объявил о снижении стоимости билетов на международные рейсы на 10%

"Аэрофлот" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса COVID-19 объявил о снижении тарифов на международные перевозки. Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов, отметили в компании.

"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж", - говорится в сообщении перевозчика.

Компания снизила тарифы на самые популярные места - в классе "Эконом", в "Комфорте" и "Бизнесе" цены останутся прежними.

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"Аэрофлот" объявил о снижении стоимости билетов на международные рейсы на 10%

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Теги: аэрофлот, снижение цен, международные перевозки, скидки



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