22 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

В Перми с подозрением на коронавирус госпитализирован турист, вернувшийся из Франции

В клинику Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус. 10 марта турист вернулся из Франции. Его привезли в пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

"Пострадавшего перевозили на автомобиле "скорой помощи" с использованием изолирующих носилок, бригада была в необходимых средствах защиты, - сказал замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин. – В Перми будут проведены повторные заборы проб для проведения исследования и отправки в научный центр в Новосибирск. Только после получения результатов мы сможем подтвердить или опровергнуть диагноз".

До определения диагноза пациент будет содержаться в изолированной боксированной палате. Медики ищут тех, с кем контактировал госпитализированный турист. Для оперативного решения вопросов штаб по предотвращению распространения коронавируса, который возглавил глава региона, будет собираться ежедневно. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в аэропорту теперь будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных.

"Мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральном уровне, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках", - сказал Махонин.

Напомним, ранее стало известно, что у вернувшегося из Франции главы Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова не выявлено признаков коронавирусной инфекции.

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В Перми с подозрением на коронавирус госпитализирован турист, вернувшийся из Франции

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Теги: коронавирус, турист, Франция, Пермь, Дмитрий Махонин



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