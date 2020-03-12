В Госжилинспекции Зауралья посоветовали жильцам налаживать связь с управкомпаниями и совместно планировать работу

Старший Государственный жилищный инспектор Курганской области Анатолий Казаков заявил, что все объекты благоустройства в регионе нужно содержать в хорошем состоянии - в этом должны помогать сами жильцы, чьи придомовые и дворовые территории удалось облагородить в последнее время, а также которые отремонтируют и построят в будущем, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Казаков, жильцы должны работать в тесном сотрудничестве с управляющими компаниями.

"Необходимо налаживать связь с управорганизацией, совместно планировать работу, понимать, что есть обратный отклик на замечания и предложения. В большинстве случаев управкомпании видят, что есть активный совет дома, а значит реагируют на обращения и принимают меры", - отметил Казаков.

Ни для кого не секрет, что объекты благоустройства часто попадают "под нож" вандалов - это касается топиаров, малых архитектурных форм. Часто злоумышленники разбивают стекла в новых остановках в Кургане, портят и ломают новые лавочки в парках, исписывают отреставрированные фасады зданий. По словам Казакова, содержание и благоустройство, в первую очередь, обязанность жильцов.

"Именно они принимают решение о том, как и кто будет содержать территорию рядом с домом", - отметил инспектор.

Власти Курганской области помогают - в прошлом году по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова по программе "Основные направления благоустройства территории города Кургана" был создан механизм ремонта дворов при совместном финансировании собственников жилья и управляющих компаний. Уже в этом году более 100 территорий будут благоустроены в рамках этого проекта.

Анатолий Казаков также отметил, что жильцы должны не только следить за чистотой и порядком во дворе и подъезде, но и не мусорить сами.

Госжилинспекция постоянно проверяет дворы и, найдя нарушения, выписывает управкомпаниям крупные штрафы. Казаков отметил, что некоторые штрафы доходят до 1 млн руб. - на эти деньги, например, можно было бы купить технику, которой у многих УК в собственности нет.