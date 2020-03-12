В Госжилинспекции Зауралья посоветовали жильцам налаживать связь с управкомпаниями и совместно планировать работу

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Анатолий Казаков (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госжилинспекции Зауралья посоветовали жильцам налаживать связь с управкомпаниями и совместно планировать работу

Старший Государственный жилищный инспектор Курганской области Анатолий Казаков заявил, что все объекты благоустройства в регионе нужно содержать в хорошем состоянии - в этом должны помогать сами жильцы, чьи придомовые и дворовые территории удалось облагородить в последнее время, а также которые отремонтируют и построят в будущем, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Казаков, жильцы должны работать в тесном сотрудничестве с управляющими компаниями.

"Необходимо налаживать связь с управорганизацией, совместно планировать работу, понимать, что есть обратный отклик на замечания и предложения. В большинстве случаев управкомпании видят, что есть активный совет дома, а значит реагируют на обращения и принимают меры", - отметил Казаков.

Ни для кого не секрет, что объекты благоустройства часто попадают "под нож" вандалов - это касается топиаров, малых архитектурных форм. Часто злоумышленники разбивают стекла в новых остановках в Кургане, портят и ломают новые лавочки в парках, исписывают отреставрированные фасады зданий. По словам Казакова, содержание и благоустройство, в первую очередь, обязанность жильцов.

"Именно они принимают решение о том, как и кто будет содержать территорию рядом с домом", - отметил инспектор.

Власти Курганской области помогают - в прошлом году по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова по программе "Основные направления благоустройства территории города Кургана" был создан механизм ремонта дворов при совместном финансировании собственников жилья и управляющих компаний. Уже в этом году более 100 территорий будут благоустроены в рамках этого проекта.

Анатолий Казаков также отметил, что жильцы должны не только следить за чистотой и порядком во дворе и подъезде, но и не мусорить сами.

Госжилинспекция постоянно проверяет дворы и, найдя нарушения, выписывает управкомпаниям крупные штрафы. Казаков отметил, что некоторые штрафы доходят до 1 млн руб. - на эти деньги, например, можно было бы купить технику, которой у многих УК в собственности нет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госжилинспекции Зауралья посоветовали жильцам налаживать связь с управкомпаниями и совместно планировать работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Казаков, Жилищная инспекция, Курган, Зауралье, благоустройство, дворы, управкомпании, жильцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети