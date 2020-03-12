В гостиницах Нижневартовска нарушений антитеррористической безопасности нет

Антитеррористическая защищенность и техническая укрепленность инженерных коммуникаций, подвальных, чердачных и подсобных помещений в жилом секторе стали темой заседания Антитеррористической комиссии Нижневартовска. Его провёл глава города Василий Тихонов. О своей работе доложили руководители управляющих компаний города (УК № 1 и УК "Диалог"), сообщили Накануне.RU в мэрии.

Они отметили, что в курируемых ими многоквартирных домов продолжается установка камер круглосуточного видеонаблюдения, контрольных датчиков доступа в технические помещения, пожарной сигнализации машинных отделений лифтов. На официальных сайтах УК размещена информация о правилах поведения людей при обнаружении подозрительных предметов, брошенных автомобилей.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, с начала года управляющими компаниями Нижневартовска в поисках неисправности замков на чердаках, подвалах и других технических помещений обследовано 960 жилых домов. Проверка показала, что нарушений нет.

По информации врио главы городского управления МВД Юрия Сероштана, в 2020 г. силовики проверили объекты жилого сектора, включая общежития, гостиницы. Нарушений антитеррористической укрепленности подвалов, подсобок и чердаков нет.