22 Сентября 2020
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Общество За рубежом
король Испании Филипп VI (2018) | Фото: REUTERS

Король и королева Испании сдали анализы на коронавирус – они общались с заболевшим министром

Испанский король Филипп VI и его супруга Летисия сдали анализы на коронавирус COVID-19 после того как выяснилось, что инфекцией заразилась министр равенства Ирен Монтеро.

6 марта королева Летисия проводила встречу с Монтеро по проблемам борьбы с проституцией, пишет El Mundo. А накануне тесты министра показали положительный результат. Теперь анализы должны сдать все, кто тесно с ней общался, в том числе все министры правительства, а также король и королева.

До получения результатов тестирования король и королева приостановили все свои поездки и отложили встречи.

У короля Филиппа VI и королевы Летисии две дочери, наследницей престола является принцесса Астурийская Леонор (14 лет). В пользу сына от престола не так давно отрекся король Хуан Карлос I (82). Вместе со своей женой, бывшей королевой Софией Греческой (81) он постоянно общается с сыном и его семьей.

Пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу. Их организмы хуже всего переносят заболевание, выше в этой группе и смертность.

Монархи и в других королевствах боятся коронавируса. Так, недавно 93-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые за полвека провела вручение государственных наград в перчатках.    

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Король и королева Испании сдали анализы на коронавирус – они общались с заболевшим министром

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Теги: король испании, королева летисия, коронавирус, испания



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