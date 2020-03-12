22 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми прокуратура требует признать трудовыми отношения "Феникс-логистики" и восьми водителей "скорых"

В Перми прокуратура обратилась в суд, требуя признать отношения восьми водителей "скорых", оформленных как индивидуальные предприниматели, с организацией "Феникс-логистика" Евгения Фридмана трудовыми, а также вернуть работникам долги по зарплате. Об этом в своём Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Схема, как я понимаю, одна на все города. Фирма всеми правдами и неправдами убеждает сотрудников оформиться индивидуальными предпринимателями. Тем самым организация экономит, в том числе, на соцпакетах. В Перми шоферы изначально согласились на статусы ИП. А когда поняли, чего лишились, попросили о помощи прокуратуру. Теперь надзорное ведомство через суд доказывает факт трудовых отношений между работниками и ООО "Феникс-Логистика", требуя, чтобы предприятие рассчиталось с людьми в полном объеме, в том числе доплатило за переработку", - отметил Альшевских.

По его словам, в Екатеринбурге, если бы водители "Феникс-логистики" не взбунтовались против неприемлемых условий, ситуация могла быть схожей.

"Возможное нарушение трудовых прав предотвратили прокуроры города Светлана Кузнецова и области – Сергей Охлопков. За что им огромное спасибо", - подытожил депутат.

К своему посту он прикрепил ответ прикамского управления Федеральной налоговой службы, в котором говорится, что в прокуратуру Ленинского района Перми поступило обращение от восьми индивидуальных предпринимателей. Они в период с 11 мая по 30 ноября 2019 г. заключили с "Феникс-логистика" договоры об оказании услуг по транспортному обслуживанию, позже компания не заплатила подчинённым за ноябрь 2019 г. (от 34,2 тыс. до 40,8 тыс. руб.). Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отношения трудовыми и вернуть им долги по зарплате.

Напомним, что в Прикамье решили отказаться от аутсорсинга в "скорой помощи", на который перешли несколько лет назад.

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В Перми прокуратура требует признать трудовыми отношения "Феникс-логистики" и восьми водителей "скорых"

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Теги: Феникс-логистика, Павел Шмаков, длог, зарплата, иск



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