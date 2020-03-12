22 Сентября 2020
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театр оперы и балета Пермь (2016) | Фото: permtpp.ru

У главы пермского оперного театра не нашли признаков коронавируса

У вернувшегося из Франции главы Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова не выявлено признаков коронавирусной инфекции, сообщает "Ъ".

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Борисов пробудет 14 дней на карантине. Поездку во Францию организовало Министерство культуры РФ. Борисов сдал анализы. В ожидании результатов он проведёт дома 14 дней.

Как сообщало ранее Накануне.RU, жителей Пермского края, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии после возвращения в регион будут помещать на домашний карантин.

В режиме домашней изоляции они будут находиться 14 дней вне зависимости от самочувствия.

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У главы пермского оперного театра не нашли признаков коронавируса

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Теги: Андрей Борисов, пермский театр оперы и балета, коронавирус, карантин



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Ранее 11.03.2020 11:35 Мск Директор Пермского оперного театра ушёл на карантин по коронавирусу

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