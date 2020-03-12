Стадион "Екатеринбург-Арена" все-таки не будут закрывать от болельщиков

Футбольный клуб "Урал" проведет матч 23-го тура Российской Премьер-лиги против казанского "Рубина" на стадионе "Екатеринбург-Арена" в присутствии не более 5 тысяч зрителей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте уральской команды.

Напомним, сегодня "Урал" объявил о приостановке реализации билетов и абонементов на свои ближайшие домашние матчи в РПЛ. Объяснялось это ограничениями при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории Свердловской области до конца апреля 2020 года.

На сегодня "Урал" продал около 5 тысяч мест на своем стадионе на игру с "Рубином". Как отметили в клубе, посетить данный матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также болельщики, уже купившие билеты на эту встречу.

"Продажи билетов и абонементов начиная с 12 марта закрыты и открываться не будут, также не будет открываться гостевой сектор стадиона. Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса", - говорится в заявлении "Урала".

Перед матчем с "Рубином" команде Дмитрия Парфенова предстоит крайне непростой выезд в Петербург к лидеру чемпионата России "Зениту".