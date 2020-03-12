Седьмой кассационный суд оставил в силе решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска Давыдова

Седьмой кассационный суд оставил без изменения решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 26 августа Советский районный суд прекратил уголовное дело Давыдова с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура области обжаловала решение о прекращении уголовного дела и просила вернуть материалы уголовного дела прокурору. В декабре Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.