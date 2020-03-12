"АвтоВАЗ" отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

"АвтоВАЗ" отзывает более 12 тыс. автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время (VIN-коды экземпляров указаны на сайте ведомства).

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцам дефектных автомобилей пришлют письма или позвонят и пригласят на ремонт в ближайший дилерский центр.

На всех транспортных средствах будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, отметили в Росстандарте.