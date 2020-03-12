Уральские города прошли первый этап в борьбе за звание "Город трудовой доблести"

Региональное правительство и областное Заксобрание поддержали заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского в борьбе за звание "Город трудовой доблести". На данный момент заявки готовы к передаче в оргкомитет "Победа", где им и будет присвоено почетное для жителей города звание.

Над подготовкой всех необходимых документов кропотливо вели работу ученые, архивисты, сотрудники музеев и предприятий уральских городов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, региональным властям уже поступили обращения из других городов: Серова, Первоуральска, Невьянска, Полевского и Асбеста и не похоже, что это конец. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, каждый из уральских городов работал на нужды фронта не покладая рук, а потому нельзя пренебрегать их заслугами и правами на почетное звание.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с вами делаем очень важный и значимый шаг по сбережению исторической памяти, увековечению доброго имени и славы наших городов, трудового подвига земляков-уральцев. Вклад уральских городов в обеспечение Победы неоспорим", – заявил губернатор.

Напоминаем, что Госдума во втором чтении одобрила появление в России городов трудовой доблести. Принимаемый к 75-летию Победы законопроект должен увековечить подвиги тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Присваивать соответствующее звание будут лишь городам, трудовые подвиги жителей которых зафиксированы документально: награды, врученные ранее предприятиям или отдельным гражданам, а также переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, возглавляемого в годы войны Иосифом Сталиным.