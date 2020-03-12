В Перми передан в другой суд иск о закрытии хостела, где погибли пять человек

В Индустриальном райсуде Перми состоялось очередное заседание по иску прокурора о закрытии хостела "Карамель", сообщили Накануне.RU в инстанции.

Иск о запрете работы гостиницы "в интересах неопределенного круга лиц" подал прокурор района. Ответчиков двое: Анатолий Щербаков и ИП Сергей Щербаков. В конце февраля в рассмотрении был объявлен перерыв до 16.00 12 марта. На сегодняшнем заседании материалы переданы в Ленинский райсуд Перми.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.