В ОП РФ покритиковали формулировки поправок к Конституции, касающиеся семьи

Поправки к Конституции РФ, касающиеся семьи, некоторые члены Общественной палаты (ОП) РФ подвергли критике. Об этом сообщается на ее сайте.

Многие члены ОП полностью одобряют все изменения, но некоторые обращают внимание на то, что формулировки поправок оставляют место для различных толкований, в том числе со злым умыслом.

Замсекретаря ОП РФ Лео Бокерия отметил, что государство "отдает приоритет семейному воспитанию, в законопроекте о поправке прописана поддержка традиционных семейных ценностей, и об этом очень четко и очень понятно высказался президент". Он подчеркнул, что "государство берет на себя роль родителей в случае, если ребенок остался без родителей".

С такой формулировкой не согласилась зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Елена Альшанская.

"Государство, конечно, не может быть родителем, оно не может брать функции живых людей, быть ничьими супругами, бабушками, родителями", - сказала она.

При этом она обратила внимание, что может возникнуть юридическая коллизия: наказывать ли государство за неисполнение родительских обязанностей?

Такого же мнения придерживается член комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Людмила Виноградова.

"Предложенные формулировки в современных условиях неизбежно будут пониматься как провозглашение особых прав государства на детей в ущерб правам их родителей и будут использоваться как оправдание дальнейшего расширения стороннего вмешательства в семейную жизнь", - подчеркнула Виноградова.

Ее поддержала член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

"Когда родительское сообщество выступает и рассказывает про традиционные ценности, почему они должны стоять за забором, совершать одиночное пикетирование или забрасывать Думу письмами? Почему нельзя включить нас в рабочие группы, которые могут хоть на что-то повлиять?" - возмутилась Жгутова.

Она добавила, что недавно была образована рабочая группа по совершенствованию законодательства по изъятию детей из семей, но в эту группу не включили никого из просемейных общественных организаций.

Член комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло сказал, что хорошо, что "достояние" заменили на "приоритет детей", но не только дети, а именно семья и дети должны быть важнейшим приоритетом государственной политики России.

Как заявляют в просемейных организациях, выражение о детях как "приоритете госполитики" (без упоминания родной семьи) вписал в поправки депутат Госдумы Павел Крашенинников, который продвигал тему семейного насилия и лоббировал уголовное преследование родителей за шлепки.

Напомним, перед этим детей планировалось объявить государственными, однако из-за протестов формулировку изменили, но все равно оставив лазейку для ювенальных технологий. То есть Крашенинников изменил формулировку, но к детям "не допустил" их родителей.