22 Сентября 2020
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Политика В России
Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

В ОП РФ покритиковали формулировки поправок к Конституции, касающиеся семьи

Поправки к Конституции РФ, касающиеся семьи, некоторые члены Общественной палаты (ОП) РФ подвергли критике. Об этом сообщается на ее сайте.
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Многие члены ОП полностью одобряют все изменения, но некоторые обращают внимание на то, что формулировки поправок оставляют место для различных толкований, в том числе со злым умыслом.

Замсекретаря ОП РФ Лео Бокерия отметил, что государство "отдает приоритет семейному воспитанию, в законопроекте о поправке прописана поддержка традиционных семейных ценностей, и об этом очень четко и очень понятно высказался президент". Он подчеркнул, что "государство берет на себя роль родителей в случае, если ребенок остался без родителей".

С такой формулировкой не согласилась зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Елена Альшанская.

"Государство, конечно, не может быть родителем, оно не может брать функции живых людей, быть ничьими супругами, бабушками, родителями", - сказала она.

При этом она обратила внимание, что может возникнуть юридическая коллизия: наказывать ли государство за неисполнение родительских обязанностей?

Такого же мнения придерживается член комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Людмила Виноградова.

"Предложенные формулировки в современных условиях неизбежно будут пониматься как провозглашение особых прав государства на детей в ущерб правам их родителей и будут использоваться как оправдание дальнейшего расширения стороннего вмешательства в семейную жизнь", - подчеркнула Виноградова.

Ее поддержала член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

"Когда родительское сообщество выступает и рассказывает про традиционные ценности, почему они должны стоять за забором, совершать одиночное пикетирование или забрасывать Думу письмами? Почему нельзя включить нас в рабочие группы, которые могут хоть на что-то повлиять?" - возмутилась Жгутова.

Она добавила, что недавно была образована рабочая группа по совершенствованию законодательства по изъятию детей из семей, но в эту группу не включили никого из просемейных общественных организаций.

Член комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло сказал, что хорошо, что "достояние" заменили на "приоритет детей", но не только дети, а именно семья и дети должны быть важнейшим приоритетом государственной политики России.

Как заявляют в просемейных организациях, выражение о детях как "приоритете госполитики" (без упоминания родной семьи) вписал в поправки депутат Госдумы Павел Крашенинников, который продвигал тему семейного насилия и лоббировал уголовное преследование родителей за шлепки.

Напомним, перед этим детей планировалось объявить государственными, однако из-за протестов формулировку изменили, но все равно оставив лазейку для ювенальных технологий. То есть Крашенинников изменил формулировку, но к детям "не допустил" их родителей.

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В ОП РФ покритиковали формулировки поправок к Конституции, касающиеся семьи

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Теги: конституция, поправка, дети, семья, общественная палата



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