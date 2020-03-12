Кудрин пообещал обнуление росту экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что правительству стоит пересмотреть прогноз, который был сделан при формировании бюджета на 2020 год. Напомним, на этой неделе Госдума приняла поправки в этот бюджет, и, представляя законопроект, министр финансов Антон Силуанов говорил, что прогноз даже улучшили по сравнению с базовой версией.

Кудрин считает, что прогноз "безнадежно устарел". "При нефти 35 долларов за баррель и курсе доллара на уровне 72 руб. бюджет РФ в 2020 г. недополучит около 3 трлн руб.", - заявил аудитор. Покрыть такую сумму не удастся за счет продажи Сбербанка, даже если ЦБ оставят совсем без прибыли.

"Рост экономики РФ в 2020 году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю", - отметил Кудрин. Он считает, что дефицит бюджета в этом году составит меньше 2% ВВП, передает ТАСС. Отметим, что в прогнозе от Минфина рост экономики предсказывается в размере 1,9% (вместо изначального прогноза о 1,7%).