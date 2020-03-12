22 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
айпад, лэптоп, гаджет, цифровизация (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Свердловской области стартовал переход на электронные трудовые

В Свердловской области работодатели передали первые сведения для электронных трудовых книжек в Пенсионный фонд России. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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На Среднем Урале подвели первые итоги работы по вводу в действие электронных трудовых. Все бюджетные и государственные организации области постарались оперативно оповестить работников о переходе на такие книжки.

В свою очередь, кадровые службы уже начали принимать заявления о переходе на электронный вариант данных о своей трудовой деятельности от сотрудников. В коммерческих организациях также идет информирование людей и прием заявлений.

Напомним, что переход к новому формату данных о трудовой деятельности начнется со следующего года и производится только с согласия работника. Личное заявление должно быть подано в кадровую службу до 31 декабря этого года.

Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. А для тех, кто впервые приступит к работе с 1 января 2021 года, бумажные трудовые оформляться уже не будут.

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В Свердловской области стартовал переход на электронные трудовые

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Теги: электронные трудовые, переход, Свердловская область



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