Вартовчан призвали не улыбаться бездомным собакам и не отбирать у них то, с чем они играют

Вартовчане жалуются на больше количество разгуливающих по городу бездомных собак. Специалисты департамента ЖКХ, ветеринары и зоозащитники рассказали о том, как в городе работают с бродячими собаками, как следует себя вести при встрече с бывшими друзьями человека, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ Родион Рудаков отметил, что его коллеги занимаются отловом бродячих собак. После получения сигнала об обнаружении животных без бирок, на место выезжает бригада.

"Когда собака попадает в отлов, мы обязательно ставим прививки, в том числе от бешенства, стерилизуем. После всех процедур собаку тестируют на уровень агрессии. Если животное оказывается не агрессивным, ставим ему желтую бирку на ухо и отпускаем обратно на улицу. За два месяца в город было выпущено 218 собак с бирками", - сказал он

По словам заведующего ветеринарным отделом государственной ветстанции в Нижневартовске Петра Ломана, у собак после стерилизации меняется гормональный баланс, и они становятся менее агрессивны. Такой подход позволяет контролировать общую популяцию бездомных животных в столице Самотлора.

"Однако это не значит, что такие собаки абсолютно безопасны. Всегда нужно помнить об элементарных правилах поведения с животными. Даже самую спокойную собаку можно спровоцировать на агрессию", - сказал он.

Для того, чтобы бродячая собака не напала на человека, следует не трогать её во время сна или еды, не прикасаться к щенкам, не отбирать то, с чем собака играет. Кроме того, не надо пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться.

"Важно понимать, что практически все бездомные собаки, которые бегают по городу – результат безответственности людей. Животные с бирками не опасны, если к ним не проявляется агрессия. Нужно просто дать им спокойно дожить свою жизнь", - сказала зоозащитница Юлия Ашурбекова.