Депутат Катасонов не думает, что подверг Путина опасности заражения коронавирусом

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов сомневается, что мог подвергнуть опасности президента России Владимира Путина. Последний во вторник приезжал в Госдуму, а Катасонов, недавно вернувшийся из Франции, не прошел добровольный карантин, а сразу пошел на работу.

"Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке", - сказал парламентарий в комментарии telegram-каналу "Подъем".

При этом он согласен с решением спикера Думы Володина о лишении Катасонова пропуска в здание парламента на две недели. "Если хоть какие-то малейшие риски есть, надо соблюдать дисциплину. Как я понял со слов Володина, люди, которые контактировали со мной в Госдуме, тоже должны самоизолироваться. По моим оценкам, это примерно 5-7 человек", - заявил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский даже призывал лишить однопартийца мандата.

А Володин высказался следующим образом по поводу опасности для Путина: "Сегодня не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы должны его защитить".