22 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: Госдума РФ

Депутат Катасонов не думает, что подверг Путина опасности заражения коронавирусом

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов сомневается, что мог подвергнуть опасности президента России Владимира Путина. Последний во вторник приезжал в Госдуму, а Катасонов, недавно вернувшийся из Франции, не прошел добровольный карантин, а сразу пошел на работу.
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"Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке", - сказал парламентарий в комментарии telegram-каналу "Подъем".

При этом он согласен с решением спикера Думы Володина о лишении Катасонова пропуска в здание парламента на две недели. "Если хоть какие-то малейшие риски есть, надо соблюдать дисциплину. Как я понял со слов Володина, люди, которые контактировали со мной в Госдуме, тоже должны самоизолироваться. По моим оценкам, это примерно 5-7 человек", - заявил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский даже призывал лишить однопартийца мандата.

А Володин высказался следующим образом по поводу опасности для Путина: "Сегодня не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы должны его защитить".

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Депутат Катасонов не думает, что подверг Путина опасности заражения коронавирусом

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Теги: сергей катасонов, коронавирус, опасность, путин, вячеслав володин, госдума, карантин



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