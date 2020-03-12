Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за угрозы коронавируса COVID-19.

Нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды (первый и второй по силе чемпионаты в стране) не будут проводить матчей минимум две недели, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

"Ла Лига приняла это решение, учитывая обстоятельства, которые стали известны сегодня утром, такие как карантин, установленный в мадридском "Реале", и возможные положительные случаи (на вирус, - прим.) в других клубах", - говорится в сообщении.

"В соответствии с мерами, установленными в королевском указе 664/1997 от 12 мая, было решено, что соревнования будут приостановлены на следующие два тура", - добавляется там.

Добавим, что при пустых трибунах на этой неделе прошли сразу несколько матчей в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы ряд игр отменён. Матчи английской Премьер-лиги будут проходить в ближайшее время также без зрителей, а итальянская Серия А приостановлена полностью.