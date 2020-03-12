22 Сентября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Надымчане возмущены маршрутизацией людей с подозрением на коронавирус

Жители Надыма высказывают недовольство схемой маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

Схема опубликована в соцсетях, в группе "Злой и добрый Надымчанин". Согласно документу, пациенты из Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Надымского районов с подозрением на COVID19 будут направлены в Надымскую ЦРБ.

Помимо Надымской ЦРБ, больных коронавирусом должны будут принимать городская больница Ноябрьска, районные медучреждения Красноселькупа и Тарко-Сале.

"Почему Салехард отказался принимать, хоть у них лучше медицина!" - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

"Инфекционное отделение у нас готовят для приема коронавирусных, а оно, как известно, в черте города. Пусть везут их в Харп, в тубдиспансер, че их в Надым переть-то?!" - высказываются подписчики группы в комментариях.

Впрочем, среди надымчан нашлись и те, кто осудили земляков за панику и напомнили, что это просто схема на случай возникновения угрозы. Жителей Надыма, требующих не привозить в их больницу заболевших, они сравнили с украинцами, которые устраивали беспорядки из-за эвакуированных из Китая соотечественников. Также горожане уточнили, что решение отправлять больных в Надым связано с транспортной доступностью города. Салехард пока не связан с основной массой населенных пунктов капитальными дорогами.

Отметились в комментарии и представители ЦРБ. С официального аккаунта больницы уточнили, что места госпитализации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией определены управлением Роспотребнадзора по ЯНАО.

Добавим, что в настоящий момент на Ямале нет ни одного заболевшего коронавирусом. Три человека находятся под медицинским наблюдением.

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Надымчане возмущены маршрутизацией людей с подозрением на коронавирус

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Теги: коронавирус, пневмония, маршрутизация пациентов, Надымская центральная районная больница, Роспотребнадзор, карантин



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