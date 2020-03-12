Миссия "ЭкзоМарс" переносится на два года из-за общей неготовности и коронавируса

Роскосмос и Европейское космическое агентство (ESA) приняли решение на два года отложить запуск второй части миссии "ЭкзоМарс" (ExoMars-2020). Целью миссии является поиск признаков жизни на красной планете.

"С учетом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - говорится в пресс-релизе российской госкорпорации.

Стоит отметить, что первая часть миссии в 2016 году частично провалилась. Тогда удалось запустить орбитальный спутник, а вот аппарат для исследования марсианской поверхности "Скиапарелли" разбился при спуске.

Старт второй части тоже переносился – с 2018 года на лето 2020. В ходе этой миссии на Марс предполагается спустить марсоход "Розалинд Франклин" (Rosalind Franklin), оснащенный бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни, размещенной в ультрачистой зоне.

Также главы космических агентств-партнеров – Дмитрий Рогозин и Ян Вернер – отметили, что "ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы".

"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия. Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии", - заявил Рогозин.

"Мы хотим убедиться в том, что на 100% уверены в успешной реализации миссии. Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки. Проведение дополнительных испытаний для верификации обеспечит безопасный перелет и получение максимальной научной отдачи на Марсе", - добавил Вернер.

К настоящему времени все летное оборудование, необходимое для выполнения миссии, интегрировано на космический аппарат. Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход с установленными на нем девятью научными приборами недавно успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции.

Последние испытания по динамическому вытяжению парашютов миссии "ЭкзоМарс" в лаборатории реактивного движения NASA завершены успешно, основные парашюты готовы к двум заключительным высотным бросковым испытаниям, которые состоятся в марте в Орегоне (США).

В течение предыдущего месяца проводились квалификационные испытания двигательной установки. Десантный модуль и посадочная платформа "ЭкзоМарс" проходили натурные испытания в Каннах (Франция), цель которых заключается в подтверждении устойчивости космического аппарата к неблагоприятным факторам космического полёта к Марсу.

Новый график миссии "ЭкзоМарс" предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый.

Стоит отметить, что в коммюнике ни слова не говорится овозможных проблемах с ракетой-носителем "Протон-М". Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в руководстве главы Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева сообщила о возможных дефектах болтов во внутреннем крепеже двух "Протонов", собранных в 2015-2016 гг. Один из них будет использован для запуска телекоммуникационных спутников (старт перенесен с марта на конец мая), другой должен использоваться при запуске миссии "ЭкзоМарс".