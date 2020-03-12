Главный тренер "Зенита" сравнил "Урал" с "Ливерпулем" и "Атлетико"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о предстоящем матче Российской Премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом".

Напомним, "Зенит" и "Урал" сыграют в Санкт-Петербурге уже в эту субботу, 14 марта. Говоря об этой встрече, Семак вспомнил недавний матч с "Уфой", а также противостояние английского "Ливерпуля" и испанского "Атлетико" в Лиге чемпионов.

"Вчерашний матч "Ливерпуля" и "Атлетико" еще одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары - других вариантов нет, чтобы вскрывать", - приводит слова специалиста официальный сайт питерского клуба.

Он заявил, что "Урал" всегда играет в другой футбол.

"Это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках. Смотрится неплохо в позиционном нападении, команда другого плана абсолютно", - заключил Сергей Семак.

Напомним, сегодня "Урал" официально объявил, что не будет продавать билеты на свои домашние матчи в РПЛ. Причиной стали введенные в Свердловской области ограничения при проведении массовых мероприятий.