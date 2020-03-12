Депутата Госдумы, не ушедшего после поездки в Европу в самоизоляцию, призвали лишить мандата

Депутата Госдумы Сергея Катасонова (ЛДПР) чуть не линчевали сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента за то, что он не ушел в самоизоляцию после возвращения из Франции. Эта страна считается неблагополучной по коронавирусу COVID-19, прибывшие из нее должны 14 дней провести в самоизоляции, предупреждает оперативный штаб.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился принудительно отправить Катасонова, его помощников и всех контактировавших с ним депутатов на карантин (поэтому не исключено, что на следующей неделе в зале заседаний не будет многих парламентариев).

Осудил поведение Катасонова и его шеф Владимир Жириновский, лидер партии даже предложил лишить депутата мандата (раньше глава ЛДПР предлагал сажать и расстреливать за несоблюдение санитарных правил в условиях пандемии и за распространение фейковых новостей про вирус).

Стоит отметить, что Катасонов был единственным депутатом, который накануне во втором чтении пытался отстаивать свои поправки к законопроекту об изменении бюджета на 2020 год. Он просил увеличить субсидирование из федерального бюджета для регионов на программы поддержки, предложенные Владимиром Путиным (например, горячее питание школьников, доплаты учителям и т.д.).

Накануне стало известно об уходе в самоизоляцию вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он тоже вернулся из Франции и собирается 14 дней работать из дома.