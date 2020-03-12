Налётчик на офис "Открытия" в Тюмени получил солидный срок в колонии строгого режима

Вынесен приговор налётчику на офис банка "Открытие", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, в 9.50 17 сентября 2019 г. областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова в Тюмени. Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. Позже появилось фото предполагаемого налетчика. 20 сентября 30-летнего подозреваемого задержали и арестовали.

Согласно приговору суда, он получил восемь лет колонии строгого режима. С учётом частичного возмещения вреда он должен будет вернуть 1 млн 60 тыс. руб.