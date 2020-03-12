Путин наградил Вексельберга орденом за строительство аэропортов. Очень дорогих аэропортов

Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Виктора Вексельберга. Соответствующих указ главы государства опубликован на официальном интернет-портала правовой информации. Владелец группы "Ренова" получил награду за большой вклад в работу по строительству аэропортов.

В "Ренову" входит холдинг "Аэропорты регионов". Компания в последние годы возвела с нуля аэропорты в Ростове-на-Дону (Платов) и в Саратове.

В конце января 2020 года единственный российский лоукостер "Победа" пригрозил уйти из ростовского и саратовского аэропортов из-за повышения стоимости обслуживания. В "Аэропортах регионов" перевозчика упрекнули в снижении пассажиропотока, за что и были отменены скидки. В компании утверждают, что в случае ухода "Победы" из аэропортов ее место мгновенно займут другие перевозчики.

А в конце февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готова одобрить повышение тарифов на обслуживание в еще одном новом аэропорту компании Вексельберга – в Петропавловске-Камчатском. "Аэропорты регионов" строят там терминал за 7 млрд руб. и хотят отбить инвестиции. Для возврата вложений объекта, который будет сдан в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023–2027 годы новые тарифы, которые, как ожидаются, вырастут в разы.