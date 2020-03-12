В Прикамье глава района обратился в полицию из-за публикации "ВКонтакте", где переврали его фамилию

Глава Чусовского района Прикамья Сергей Белов якобы обратился в полицию из-за публикации в группе "ВКонтакте". В комментарии к одному из постов его фамилию написали неправильно, перепутав первые буквы.

Информация об этом появилась в том же паблике, что и первая публикация, в комментарии к которой и была неверно указана фамилия главы. Это, по данным администраторов группы, оскорбило чиновника. Белов написал заявление в полицию. Узнать мнение о ситуации самого Белова Накануне.RU не удалось.

В пресс-службе краевого УМВД Накануне.RU сообщили, что, согласно закону "О персональных данных", силовики не вправе распространять персональные данные без согласия того, кому они принадлежат. Все обращения граждан, поступающие в органы внутренних дел, регистрируются в установленном порядке, по ним проводится проверка, после которой принимается процессуальное решение.