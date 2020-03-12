22 Сентября 2020
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Александр Моор, Ольга Кузнечевских, Лариса Шилова (2019) | Фото: admtyumen.ru

Ольга Кузнечевских оставила пост директора департамента соцразвития и ушла на повышение

Ольга Кузнечевских покидает пост главы департамента социального развития по Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

По информации ведомства, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Он назначил Кузнечевских освобожденным заместителем губернатора. С сегодняшнего дня она будет координировать работу областных департаментов здравоохранения, соцразвития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Кто займет должность главы департамента соцразвития пока не уточняется.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Моор остался без первого заместителя – с этого поста ушла Наталья Шевчик. Сообщалось, что новая должность Шевчик – советник губернатора по стратегическим вопросам. Позднее главой региона было принято решение упразднить должность первого заместителя. Часть функций (а именно кураторство здравоохранения) было передано Кузнечевских.

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Ольга Кузнечевских оставила пост директора департамента соцразвития и ушла на повышение

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Теги: Александр Моор, Ольга Кузнечевских, департамент социального развития



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