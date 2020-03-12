Львов сдан, это уже не оплот украинства - Фарион

Известная украинская националистка Ирина Фарион заявила в телеэфире, что Львов уже не является центром украинства.

По ее словам, нужно просто выйти на улицы Львова, "чтобы услышать, как тут общаются, и чтобы понять, что среда Львова абсолютно изменилась".

По ее мнению, виноват мэр Андрей Садовый, который подыгрывает России и заявил о поражении еще в марте 2014 года.

"Русскоязычность Львова готовилась как символ сдачи Западной Украины. Потому что сила Западной Украины определяется прежде всего Львовом", - сокрушается Фарион.

Напомним, в сентябре украинский телеведущий Антон Мухарский заявил, что "Львов русифицируется полным ходом" и "в городе тотальная русификация", чего раньше не было.