22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
фарион, украина, наци (2014) | Фото:forumodua.com

Львов сдан, это уже не оплот украинства - Фарион

Известная украинская националистка Ирина Фарион заявила в телеэфире, что Львов уже не является центром украинства.
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По ее словам, нужно просто выйти на улицы Львова, "чтобы услышать, как тут общаются, и чтобы понять, что среда Львова абсолютно изменилась".

По ее мнению, виноват мэр Андрей Садовый, который подыгрывает России и заявил о поражении еще в марте 2014 года.

"Русскоязычность Львова готовилась как символ сдачи Западной Украины. Потому что сила Западной Украины определяется прежде всего Львовом", - сокрушается Фарион.

Напомним, в сентябре украинский телеведущий Антон Мухарский заявил, что "Львов русифицируется полным ходом" и "в городе тотальная русификация", чего раньше не было.

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Львов сдан, это уже не оплот украинства - Фарион

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Теги: Украина, Львов, русский язык



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