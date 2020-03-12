Депутат якутского заксобрания сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию

Депутат якутского заксобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила полномочия после сегодняшнего заседания парламента. Она объяснила свое решение несогласием с принятием поправок в Конституцию РФ. В целом законодательное собрание Республики Саха высказалось за внесение изменений в основной закон страны.

"Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!", - цитирует Мыраан издание "Якутия.Инфо".

"Не буду позорить свои седины", - заметила теперь уже экс-депутат, пристыдив коллег, одобривших поправки.

Мыраан избиралась от партии "Справедливая Россия", известна как один из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.

Благодаря положительному решению якутского заксобрания и парламентов еще 61 региона поправки в Конституцию проходят на следующий этап – через СовФед в Конституционный суд. Легитимными поправки в Конституцию становятся после того, как их одобрит более двух третей региональных парламентов. Стоит отметить, что из голосовавших сегодня собраний субъектов РФ ни один не проголосовал против, хотя в некоторых появлялись голоса, не поддерживающие поправки. В Госдуме при голосовании во втором и третьем чтениях коммунисты воздержались, в Совете Федерации против проголосовал один человек, трое воздержались.