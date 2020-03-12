Директор МЭФ: Форум возвращается, чтобы вовлечь максимум людей в реализацию программ развития

Московский экономический форум возобновляет работу, уже 17 марта состоится специальная сессия по теме "Новый Курс. Время действовать. Деньги в Россию!". Ранее МЭФ регулярно проводился с 2013-2018 гг. И директор МЭФ Мария Середа заявила, что форум не закрывался, а лишь брал паузу, чтобы вернуться с более конкретными задачами.

"Задача, которая у нас сегодня появилась, это не только собираться узким кругом и формулировать экономическую программу развития России. Основная задача форума - вовлечь широкие слои общества в то, чтобы реализовывать данные программы. Убеждать правительство и власть в их необходимости", - сказала она.

По ее словам, возвращение денежных средств в Россию, не только резервных, это одна из тем проекта Новый курс, под лозунгом которого и проводится специальная сессия. Сегодня в России экономика в принципе не нацелена на то, чтобы что-то, кроме сырьевого сектора, активно развивалось и приносило доход.

И хотя идеологом МЭФ выступает известный промышленник Константин Бабкин, но форум как площадка может предложить консолидированный рецепт выхода из кризиса.

"Нам нужно снова производить все то, что мы можем производить в России, а не закупать за рубежом за те средства, которые получили от продажи сырьевых ресурсов. Поэтому необходимо восстановить производство станков, оборудования, техники, производство всего спектра продуктов питания, все что возможно, причем высокой степени передела. Не просто выращивать зерно, а производить конечный продукт: муку, хлебобулочные изделия", - сказала Мария Середа.

А Новый курс - это уже программа изменений во всех секторах народного хозяйства и экономики.

Добавим, что специальная сессия МЭФ пройдет 17 марта в режиме телемоста одновременно в четырех регионах: Москве, Калуге, Самаре и Новосибирске.

Как заявлял Константин Бабкин, большой Московский экономический форум состоится осенью, до этого намечено проведение еще нескольких специальных сессий.