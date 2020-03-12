В Екатеринбурге на детской площадке вспыхнул конфликт с поножовщиной

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах конфликта с поножовщиной на детской площадке.

Инцидент произошел сегодня во дворе одного из домов в микрорайоне Светлый. Известно, что на площадке вспыхнул конфликт, в результате чего женщину ударили ножом. В срочном порядке ее госпитализировали.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, пострадавшая жива. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Известно также, что по подозрению задержан сосед раненой женщины. С ним работают силовики.