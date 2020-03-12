Украинские неонацисты сорвали презентацию "платформы примирения" с Донбассом

Украинские неонацисты сорвали в Киеве презентацию "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо.

Напомним, Сивохо - бывший КВНщик из Донецка. Украинский президент Владимир Зеленский ввел его в СНБО в конце ноября. После этого Сивохо не раз выступал с инициативами по Донбассу, но дальше благопожеланий дело не пошло.

"Кто-то хоронит людей, а кто-то обогащается на вооруженном конфликте", - сказал Сивохо в начале мероприятия.

После выступления неонацисты начали агрессивно выражать свой протест, и тот был вынужден прервать мероприятие. Однако они не успокоились и обступили его, оскорбляя и нецензурно призывая уезжать в Ростов-на-Дону. Неонацисты требовали не допускать никаких компромиссов и примирения, а воевать. Самого Сивохо называли врагом, предателем, клоуном и тварью.

"У нас идет гибридная война. Один из способов ее ведения - инициирование внутреннего конфликта Россией", - сказал Сивохо, имея в виду, что не нужно разжигать страсти.

"Вы гибридный идиот! На нас напала Россия! Что ты мелешь?!" - кричал ему в лицо бывший боевик "Азова" Сергей Тамарин.

После этого разъяренные неонацисты чуть не набросились на Сивохо, который с помощью охраны пробрался к выходу. Он вышел в более просторный зал, но там на него снова набросились и начали толкать. Сивохо был растерян и напуган. После толчка в спину он упал на пол лицом вниз, и его увели охранники. Ему еще кричали в спину. Полиция при этом бездействовала.

Примечательно, что Сивохо говорил только по-русски.

После мероприятия неонацисты выступили перед камерами, требуя воевать, перекрыть Донбассу воду, электроэнергию и полностью заблокировать его.

Инцидент снова продемонстрировал, что украинские власти неспособны совладать с неонацистами.