22 Сентября 2020
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Политика В России
Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование, карточка для голосования (2019) | Фото: Накануне.RU

Региональный фильтр пройден: поправки в Конституцию одобрили две трети субъектов РФ

Поправки в Конституцию уже точно проходят региональный фильтр: проголосовали две трети заксобраний регионов (62 из 85), и ни один из них не высказался против. Две трети или больше надо набрать законопроекту, чтобы иметь возможность вступить в силу (не сразу, после одобрения Конституционного суда и общероссийского голосования).
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Ожидается, что уже 13 или 14 марта Совет Федерации соберется на внеочередное заседание, на котором окончательно утвердит поправки в Конституцию от имени регионов. Затем у Конституционного суда будет всего семь дней, чтобы провести экспертную оценку новых положений, включая неоднозначную поправку Терешковой, предусматривающую обнуление президентских сроков для Владимира Путина в связи со "сложными временами". Далее, предположительно 22 апреля, состоится общероссийское голосование, на котором для утверждения поправок более 50% респондентов должны высказаться за (нижнего порога явки нет). Стоит отметить, что голосование не является требованием Конституции или других законов, его придумал Путин и, по идее, оно не должно влиять на вступление поправок в силу.

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Региональный фильтр пройден: поправки в Конституцию одобрили две трети субъектов РФ

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Теги: поправки в конституцию, голосование, одобрение, поправка терешковой



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