Глава "НОВАТЭК" на фоне обвала фондового рынка купил акции своей компании на $7 млн

Глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон для поддержки компании в дни обвала фондового рынка купил её акции на $7 млн, сообщает "Интерфакс".

9 марта, когда в России рынок был закрыт, Михельскон купил GDR в Лондоне на $4,687 млн, а с открытием российского рынка во вторник – на Мосбирже акции на 150 млн руб. "НОВАТЭК" опубликовал информацию о покупках Михельсона на день раньше, чем ожидалось.

"Понедельник, вторник, среда... В пятницу узнаете. Я в течение трех дней должен отчитаться", - сказал Михельсон 11 марта в ответ на вопрос, не покупал ли глава компании её акции в дни обвала.

Глава и раньше во время обвала котировок на рынке делал заметные покупки акций "НОВАТЭК". Сама компания реализует программу обратного выкупа объёмом $600 млн.