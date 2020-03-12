Пермский общественник усомнился в безопасности укрепленного путепровода на Монастырской

Пермский активист Денис Галицкий, который пытается в судах оспорить приказ Минтранса РФ о закрытии участка Горнозаводской ветки, заявил, что сомневается в безопасности путепровода на Монастырской, на котором ранее были проведены работы по укреплению, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях общественник сообщил, что обратился в департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми сделал запрос заключения экспертизы проектной документации по усилению конструкции. В ответе ему сообщили, что таких документов нет. Также Галицкий обращался Госстройнадзор. В ведомстве ему сообщили, что работы не являются реконструкцией, а потому не требуют контроля со стороны Госстройнадзора.

Из этого активист сделал вывод, что знак об ограничении по грузоподъемности был снят незаконно.

Накануне.RU обратилось в администрацию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящий момент ответ не получен.

Напомним, укрепление путепровода на Монастырской велось по поручению главы города. До этого, после закрытия движения на участке Горнозаводской ветки, люди из электричек были вынуждены пересаживаться в тесные маршрутки. После укрепления путепровода ограничения по грузоподъемности сняли и пермяков начали возить до станции Пермь-II на больших автобусах.