На Южном Урале вуз уволит около 300 сотрудников

Южно-Уральский государственный аграрный университет в Троицке в мае-июне сократит 292 сотрудников. Соответствующая информация опубликована на сайте главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего 164 организации Южного Урала планируют уволить 3 тыс. 51 работника. Из них шесть организаций уведомили о массовых сокращениях – в них планируется уволить 2 тыс. 119 человек.

Так, в рамках ликвидации без работы останутся 58 работников ПАО "Челябэнергосбыт". В марте планирует сократить 40 человек МУП "Каслинский хлебозавод", 62 человек в связи с реорганизацией сокращает миасский МУП "Городское хозяйство". В июне филиал "Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр" планирует уволить 59 человек.