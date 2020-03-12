22 Сентября 2020
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Пикет Левого фронта у Волгоградской областной думы (2020) | Фото: vk.com/leftfront

В Екатеринбурге задержаны активисты, выступавшие против "узурпации власти"

В Екатеринбурге прошли задержания активистов, выступавших против принятия поправок в Конституцию. В день утверждения федеральных поправок областным заксобранием задержаны четыре человека.

Как сообщает ОВД-Инфо, в восемь утра внимание силовиков привлёк Сергей Тиунов, развернувший плакат "Нет узурпации власти" рядом с пикетчиками НОД.

В 10.40 были задержаны активистка Елена Парий и глава свердловского отделения "Яблока" Сергей Хоренженко.

Около 11.00 был задержан Юлиан Титов.

Всех их доставили в отделение полиции №9.

Сергей Тиунов был обвинён в повторном нарушении правил проведения пикетов, протокол на него составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Теперь, в соответствии с нормами административного кодекса, активиста ждёт штраф в размере от 150 до 300 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

Пикет же активистов НОД у входа в заксобрание с требованиями "безусловного суверенитета народа" продолжался.

Напомним, сегодня прибывший на заседание регионального парламента депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в поправках, предполагающих в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, речи об "узурпации власти" не идет. По его словам, все решит население на всеобщем голосовании, дата которого пока окончательного не определена.

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В Екатеринбурге задержаны активисты, выступавшие против "узурпации власти"

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Теги: Екатеринбург, поправки, пикет. активисты. штраф, Хор



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