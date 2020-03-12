"Атаки на Терешкову – это атаки на нашу страну" - Володин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о мыслях Путина по поводу участия в следующих выборах главы государства.

При этом он не стал отрицать, что поправка Терешковой вносится в Конституцию исключительно ради Владимира Путина.

"Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает. И это изъятие для действующего президента носит разовый характер. Только для действующего президента в связи с применяемым пакетом раз и в связи с ситуацией — это было сутью инициативы Терешковой", - заявил Песков журналистам в четверг, 12 марта.

"Ситуация в мире известна, она весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентная. Многие страны мира и наша находятся в нестабильной ситуации вокруг. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше в должности. И в эти непростые годы имеет значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. И этим руководствовалась Терешкова, это было ее аргументацией, с которой согласился Путин", - добавил представитель Кремля.

Кстати, СМИ цитируют и саму Валентину Терешкову. Она по поводу тех, кто не согласен с ее поправкой, высказалась так: "Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился за свою коллегу, заявив следующее: "Атаки, которые идут сейчас на Терешкову, это атаки на нашу страну".