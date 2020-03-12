22 Сентября 2020
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Евгений Енин (2019) | Фото: www.facebook.com/shvaygert

Телеведущий свердловского ОТВ Евгений Енин оставил пост в "Единой России"

Известный телеведущий, заместитель председателя исполнительного комитета свердловского регионального отделения "Единой России" Евгений Енин заявил, что покидает пост в партии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал сегодня в своем Facebook.

По словам журналиста, 12 марта - его последний рабочий день в качестве зампредседателя регионального исполкома "ЕР".

"Мне было интересно посмотреть изнутри на то, как устроена власть, как все это работает, было интересно, справлюсь ли с принципиально новыми задачами. Ну вот, посмотрел, справился", - отметил Енин.

заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение(2019)|Фото: Накануне.RU

Евгений добавил, что будет трудно совмещать работу в партии с его деятельностью на Областном телевидении, где он ведет разговорную программу.

"Совмещать в "мирное" время это еще как-то можно, но, когда начнется новый выборный цикл, это будет уже слишком", - признался он.

Евгений Енин работал в свердловской "ЕР" с 2017 года.

Напомним, в начале прошлого года Енина прочили на пост гендиректора ОТВ. Однако в администрации губернатора впоследствии это опровергли.

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Телеведущий свердловского ОТВ Евгений Енин оставил пост в "Единой России"

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Теги: Енин, пост, Единая Россия, ОТВ



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