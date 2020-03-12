"Пострадавших и погибших нет", - уточнили спасатели.

Сообщение о порыве магистрального газопровода "Надым – Пунга – 1" поступило в 6.00. Идёт устранение последствий. Завершение работ планируется 15 марта. На технологический процесс и дальнейшую транспортировку газа данная ситуация не повлияла.

В Октябрьском районе Югры произошла авария на газопроводе, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МЧС.

В Югре лопнул газопровод "Газпром трансгаз Югорск". Устранять последствия будут три дня





