В Липецке крестный ход против коронавируса отменён из-за коронавируса

В Липецке в связи запрещением всех массовых мероприятий отменён крестный ход против коронавируса.

Как сообщает ГТРК "Липецк", религиозная часть горожан планировала остановить инфекцию силой молитвы. Массовый автомобильный крестный ход должен был состояться 15 марта. Жители намеревались прочитать молебен у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II. Но сделать это им не удастся.

По словам одного из организаторов шествия Юрия Берникова, из-за введённого карантина молиться об исцелении заболевших коронавирусом придётся теперь из дома.

С 11 марта для борьбы с распространением инфекции в Липецкой области был введён карантин. Все массовые мероприятия временно запрещены до особого распоряжения.

Напомним, накануне вечером Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире и призвала страны к активной борьбе с недугом.