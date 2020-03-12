Большинство депутатов думы Югры поддержали ремонт Конституции

Депутаты думы Югры собрались на внеочередное заседание ради одного-единственного вопроса – поправок в Конституцию. Немного остроты в дискуссию внесли лишь коммунисты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спикер думы Борис Хохряков напомнил, что закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. За время обсуждения в документ внесено 206 поправок. Изменения необходимы, исходя "из запроса общества".

"Одна из основ – поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, брака как союза мужчины и женщины. Россия – наш общий дом, где будут жить многие поколения потомков. Мы, депутаты, должны встречаться с жителями и объяснять им суть поправок", - отметил в своём выступлении Хохряков.

Глава фракции партии власти в думе Наталья Западнова сообщила, что "ЕР" поддерживает поправки. Принятие новаций позволит развиваться России как социальному государству, изменения не получится "откатить". Глава фракции ЛДПР в думе Виктор Сысун напомнил, что, например, новацию о "государствообразующем русском народе" предложил глава партии Владимир Жириновский.

Персек окружкома КПРФ Алексей Савинцев, возглавляющий фракцию коммунистов в думе, заявил, что депутаты участвуют в принятии поправок, и каждый из депутатов будет "нести ответственность за принятое решение всю жизнь".

"Я аж с 1993 г. выступаю за поправки. Наконец, пришло время. КПРФ внесла 108 поправок, 22 полностью или частично принято. Депутаты Госдумы от нашей партии воздержались от голосования, также поступим и мы. Недра должны принадлежать народу. У нас – наверное, единственных в мире – недра могут принадлежать и частным компаниям. У нас даже войны были Отечественными, откуда частники? Надо вернуться к советской норме пенсионного возраста. Эти поправки не прошли", - сказал Савинцев.

Депутат от "СР" в думе Югры Михаил Сердюк заявил, что широта обсуждения поправок "имеет серьёзный масштаб".

"Невозможно руководствоваться законом, не меняя его. Сегодняшний формат обсуждения – базовая основа целостности документа. В поправки попали базовые вещи. И не просто закон против пропаганды каких-то явлений. Есть люди, заинтересованные в развале нашего общества. Ценности традиционной культуры заложены в Конституцию", - сказал Сердюк, отметив, что после утверждения новаций фильмы, пропагандирующие западные ценности, не смогут получать награды на профильных фестивалях.

Глава Ассамблеи КМНС Еремей Айпин заявил, что поправки помогут Югре развивать Арктическую зону. Изменения Конституции поддержали 35 из 38 депутатов, трое воздержались.