Рубль и нефть упали до четырехлетних минимумов: доллар – больше 74, евро – больше 84

Рубль в ходе четверговых торгов на Московской бирже начал обновлять четырехлетние минимумы. Выше отметки в 74 рубля доллар не поднимался с весны 2016 года (а сейчас рубль торгуется уже за 74,34 руб.), та же ситуация с евро – 84,02 руб. не было с 2016 года. Бивалютная корзина к закрытию среды уже подорожала на 1,6 руб., составив 78,79 руб.

Эксперты отмечают, что ослабление национальной валюты происходит на фоне нестабильности на мировых рынках, влияния коронавируса, ситуации в нефтянке.

Нефть, кстати, тоже достигла четырехлетнего минимума на фоне новостей о том, что от европейцев закрывается граница США минимум на месяц.